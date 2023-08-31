Гендиректор "Балтики" назвал важным вызов футболиста Мусаева в сборную России

22-летний нападающий калининградского клуба вошел в состав национальной команды на сентябрьский сбор

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вызов нападающего калининградской "Балтики" Тамерлана Мусаева на сентябрьский сбор команды России по футболу является важным событием для клуба. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Балтики" Кирилл Волженкин.

Мусаев был включен в состав российской команды на учебно-тренировочный сбор.

"Конечно, мы все очень рады этому вызову, Тамерлан - первый в истории действующий игрок "Балтики", вызванный в сборную России. Вместе с тем нужно сказать, что Мусаев абсолютно точно заслужил этот вызов своим отношением к футболу, это результат его трудолюбия и профессионализма, - сказал Волженкин. - Для нас это, безусловно, важный момент, начало определенного этапа, но еще более важным для "Балтики" является то, что Мусаев развился от игрока-любителя, не имеющего профессионального трудового договора, до футболиста, вызванного в сборную России, внутри клубной системы. Я уверен, что в скором времени в сборную будут вызывать и другие молодые игроки нашего клуба".

"На данный момент никаких противопоказаний у игрока нет", - добавил гендиректор команды.

Мусаеву 22 года, он выступает за "Балтику" с февраля 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий провел девять матчей в различных турнирах, забив в них два мяча.