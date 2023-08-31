31 августа, 15:00
Международный фестиваль университетского спорта

Российские студенты выиграли 481 медаль на Международном фестивале университетского спорта

Егор Алеев/ ТАСС
Пловцы Савелий Лузин, Александр Степанов и Антон Никитин
© Егор Алеев/ ТАСС

Представители других стран суммарно завоевали 211 наград

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Студенты российских вузов завоевали 481 награду на Международном фестивале университетского спорта, который завершился в Екатеринбурге, и заняли первое место в медальном зачете. Россияне выиграли 144 золотые, 138 серебряных и 199 бронзовых наград.

Представители других стран, чьи спортсмены принимали участие в фестивале, суммарно добыли 211 медалей - 51 золотую, 56 серебряных и 104 бронзовые. Второе место в медальном зачете заняли студенты из Китая (10-8-6), третьими стали представители Бразилии (6-7-9). Среди российских спортсменов больше всех медалей завоевали представители НГУ им. П. Ф. Лесгафта.

В общей сложности призерами Международного фестиваля университетского спорта стали представители 22 стран мира, спортсмены из 15 стран увезли из Екатеринбурга минимум одну золотую награду.

Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге прошел с 19 по 31 августа. На фестивале было разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта: бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо, художественная гимнастика.

Изначально в период с 7 по 19 августа в Екатеринбурге должна была пройти летняя Универсиада, однако 29 апреля 2022 года Международная федерация университетского спорта приняла решение о ее переносе в связи с событиями на Украине. 

Теги:
Международный фестиваль университетского спорта
© Информационное агентство ТАСС
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