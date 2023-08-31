31 августа, 15:05
Летние олимпийские виды спорта

Листунова выиграла Кубок России по спортивной гимнастике в личном многоборье

Альберт Стародубцев/ ТАСС
Виктория Листунова
© Альберт Стародубцев/ ТАСС

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, показавшая лучший результат в квалификации, заняла пятое место

СИРИУС /Федеральная территория/, 31 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова стала победительницей Кубка России в личном многоборье. Соревнования проходят на федеральной территории Сириус.

Победительница набрала 56,850 балла. Второе место заняла Лейла Васильева (55,600 балла). Тройку лучших замкнула Злата Осокина (54,800). Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях и победительница квалификации Ангелина Мельникова стала пятой (53,700).

Листуновой 18 лет, на Олимпийских играх в Токио она завоевала золотую медаль в командных соревнованиях. Спортсменка является победительницей чемпионата Европы 2021 года в личном многоборье. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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