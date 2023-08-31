Бестемьянова считает, что фигуристы Кагановская и Ангелопол зазвездились

В четверг пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России сообщила о распаде дуэта

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Распавшийся танцевальный дуэт фигуристов Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола зазвездился, толком ничего не добившись. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

О распаде дуэта в четверг сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

"Они еще ничего толком не сделали, но уже зазвездились. Вместо того, чтобы работать, начали выяснять отношения. У них гениальные постановщики, отличный тренер, но им еще работать и работать, они же думали, что все прекрасно. Это длится уже давно, они то сходились, то расходились", - отметила Бестемьянова.

"Я слышу об этом уже несколько месяцев, такие вещи плохо кончаются. Кто-то считает, что пара держится на нем, кто-то - что на ней. Перехвалили, плюс приехала пара, которая с ними на одном льду, все одно из другого вытекает", - добавила собеседница агентства.

Кагановской 17 лет, Ангелополу - 19. Танцевальный дуэт образовался в 2018 году. Спортсмены тренировались под руководством Анжелики Крыловой. Фигуристы являются победителями финала Гран-при России 2023 года. Кагановская и Ангелопол дважды выигрывали этапы международной серии Гран-при среди юниоров.