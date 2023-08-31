31 августа, 15:56
Футбол в России

"Зенит" объявил о продлении контракта с футболистом Барриосом

Эрик Романенко/ ТАСС
Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос
© Эрик Романенко/ ТАСС

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27

ТАСС, 31 августа. Петербургский футбольный клуб "Зенит" подписал новый контракт с колумбийским полузащитником Вильмаром Барриосом. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.

Барриос выступает за "Зенит" с 2019 года. В составе команды из Санкт-Петербурга он стал пятикратным чемпионом России, один раз выигрывал кубок страны и три раза - суперкубок. В составе сборной Колумбии полузащитник является бронзовым призером Кубка Америки 2021 года.

"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) после шести туров, набрав 13 очков. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга 3 сентября на выезде сыграет с московским ЦСКА. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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