"Зенит" объявил о продлении контракта с футболистом Барриосом

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27

ТАСС, 31 августа. Петербургский футбольный клуб "Зенит" подписал новый контракт с колумбийским полузащитником Вильмаром Барриосом. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.

Барриос выступает за "Зенит" с 2019 года. В составе команды из Санкт-Петербурга он стал пятикратным чемпионом России, один раз выигрывал кубок страны и три раза - суперкубок. В составе сборной Колумбии полузащитник является бронзовым призером Кубка Америки 2021 года.

"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) после шести туров, набрав 13 очков. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга 3 сентября на выезде сыграет с московским ЦСКА.