Тренер Крылова рассказала подробности распада дуэта фигуристов Кагановской и Ангелопола

По словам наставницы спортсменов, партнер настаивал на том, чтобы кататься только на определённых финансовых условиях

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Танцевальный дуэт российских фигуристов Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола распался по инициативе партнера, Кагановская остается в группе тренера Анжелики Крыловой. Об этом ТАСС в четверг сообщила Крылова.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России сообщила, что дуэт распался, решение о прекращении сотрудничества было принято по обоюдному согласию.

"Это была инициатива Валеры, я была категорически против, Василиса тоже, - сказала Крылова. - Сегодня у нас на катке были представители нашей федерации, мы все это обсудили. Валерий категорически не хочет кататься, убеждать его в обратном оказалось совершенно невозможным, хотя никаких веских причин на все это у него не было, они были отлично подготовлены к сезону, и у меня есть причины думать, что он мог бы стать для них успешным".

"В определенный момент Валера начал говорить, что готов кататься с Василисой на условиях письменного договора, в котором были бы прописаны определенные финансовые условия. Это было совершенно неприемлемо, и, конечно, она не захотела ничего подписывать. Будем искать Василисе партнера, она остается в моей группе, - сообщила Крылова. - С одной стороны, я очень расстроена, с другой - даже рада, что это произошло именно сейчас".

Тренер рассказала, что была заинтересована в сохранении дуэта. "Конфликтная ситуация создана была ни на чем, говорить было невозможно, это поняли сегодня все, - отметила Крылова. У нас уже были похожие ситуации, но мы сохранили, слепили, помирили их. Но если человек не хочет, значит, не хочет, Василиса остается у нас в группе, я ее буду поддерживать, а Валере желаю удачи, желаю следовать своим амбициям, добиться успеха, но все-таки определиться для себя, что для него важнее - спорт или какие-то другие вещи".

Кагановской 17 лет, Ангелополу - 19. Танцевальный дуэт образовался в 2018 году. Спортсмены тренировались под руководством Анжелики Крыловой. Фигуристы являются победителями финала Гран-при России 2023 года. Кагановская и Ангелопол дважды выигрывали этапы международной серии Гран-при среди юниоров.