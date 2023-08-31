Олимпийская чемпионка гимнастка Мельникова рассказала, что давно не гонится за медалями

По словам спортсменки, она выступала на Кубке России в свое удовольствие

СИРИУС /Федеральная территория/, 31 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова, оставшаяся вне призового подиума в личном многоборье на Кубке России, давно уже не гонится за медалями. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Мельникова по итогам многоборья заняла пятое место с результатом 53,700 балла. Победу одержала еще одна олимпийская чемпионка Виктория Листунова (58,650).

"На самом деле я особо не расстроилась, что осталась без медали, - призналась Мельникова. - Я сегодня выступала в свое удовольствие, мне нравится показывать свою гимнастику зрителям. Но два падения на бревне меня сегодня огорчили, у меня даже на тренировках очень редко бывает столько падений, поэтому я сама в шоке была от такого выступления".

"Вольными своими я не расстроена, они у меня еще пока что сырые. Пожадничали ли судьи с оценками за вольные? Я не могу ничего сказать, потому что давным-давно не гонюсь за оценками и за медалями. Мои главные оценки были на Олимпиаде в Токио, и, надеюсь, будут через год в Париже", - добавила собеседница ТАСС.

Мельниковой 23 года. На Олимпиаде в Токио она выиграла золото командного турнира и две бронзовые медали в личном многоборье и в вольных упражнениях. Россиянка является абсолютной чемпионкой мира 2021 года.

Российские и белорусские гимнасты были лишены возможности выступать на международных стартах в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.