Гимнастка Листунова рада, что в финале Кубка России реабилитировалась за квалификацию

В четверг спортсменка стала победительницей соревнований в личном многоборье

СИРИУС /Федеральная территория/, 31 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова рада что смогла реабилитироваться в финале Кубка России в личном многоборье за неудачное выступление в квалификации. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Листунова в четверг стала победительницей Кубка России в личном многоборье, второе место заняла Лейла Васильева, третье - Злата Осокина. Выигравшая квалификацию олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова стала пятой.

"Я старалась сильно не зацикливаться на прошлом дне, что это произошло, понимала, что сейчас надо выходить и делать несмотря ни на что, я просто старалась сделать все в свое удовольствие. Да, сегодня не все получилось, но при этом я очень рада, что смогла совладать с нервами, с моим любимым бревном, очень за него рада. Были небольшие ошибочки, помарочки, но, самое главное, что от начала до конца без падений. Также старалась на брусьях тоже сильно не зацикливаться, на первом элементе, который у меня вчера не получился, а просто старалась сделать все в свое удовольствие", - рассказала Листунова.

"Я старалась не заморачиваться, откинуть этот день соревнований, и поэтому, так скажем, это был, наверное, некий опыт для меня, потому что без падений не бывает взлетов. Очень рада, что сегодня смогла реабилитироваться", - добавила спортсменка.

Листуновой 18 лет, на Олимпийских играх в Токио она завоевала золотую медаль в командных соревнованиях. Спортсменка является победительницей чемпионата Европы 2021 года в личном многоборье.