"Манчестер Юнайтед" сыграет в одной группе с "Баварией" в Лиге чемпионов

Команды попали в группу А

ТАСС, 31 августа. Английский "Манчестер Юнайтед" и германская "Бавария" сыграют в одной группе футбольной Лиги чемпионов. Жеребьевка проходит в Монако.

"Манчестер Юнайтед" и "Бавария" попали в группу А.

В групповом этапе турнира примут участие 32 команды, которые будут разбиты на восемь групп. В плей-офф выйдут по две лучшие команды каждого квартета. Первые матчи группового этапа пройдут 19 сентября. Финал турнира пройдет 1 июня 2024 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах.