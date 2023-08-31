Определились соперники "Реал Сосьедад" на групповом этапе Лиги чемпионов

Команда российского полузащитника Арсена Захаряна сыграет с итальянским "Интером", австрийским "Зальцбургом" и португальской "Бенфикой"

ТАСС, 31 августа. Испанский "Реал Сосьедад", за который выступает российский футболист Арсен Захарян, сыграет в группе Лиги чемпионов с итальянским "Интером", австрийским "Зальцбургом" и португальской "Бенфикой". Команды попали в группу D.

Захарян является единственным российским футболистом, который выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.

В групповом этапе турнира примут участие 32 команды, которые будут разбиты на восемь групп. В плей-офф выйдут по две лучшие команды каждого квартета. Первые матчи группового этапа пройдут 19 сентября. Финал турнира пройдет 1 июня 2024 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах.