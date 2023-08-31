Руководство UFC предложило Магомедшарипову возобновить карьеру

Российский боец завершил выступления в 2022 году

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Россиянин Забит Магомедшарипов не хочет возобновлять карьеру, несмотря на предложения со стороны руководства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС рассказал менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

Магомедшарипов завершил карьеру в 2022 году

"Да, последний раз они предлагали Забиту вернуться где-то два или три месяца назад, - сказал Магомедов. - В весовую категорию 66 кг или, если он захочет, 70 кг. Или, если он даже не хочет выступать, просто приглашали его в Лас-Вегас. Чтобы обсудить, предложить".

"Но у него просто нет желания [возвращаться], хотя нет ничего принципиального. Иногда ты что-то хочешь, а иногда - нет. Сейчас у него нет желания. У него были проблемы со здоровьем, когда он активно дрался. Сейчас проблем со здоровьем нет, он хорошо себя чувствует, но уже нет мотивации", - добавил собеседник агентства.

Магомедшарипов был одним из ведущих бойцов UFC в весовой категории до 66 кг. Ему 32 года, на его счету 18 побед и одно поражение.