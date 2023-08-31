УЕФА признал Эрлинга Холанда лучшим игроком сезона-2022/23

В прошлом сезоне норвежский нападающий стал победителем чемпионата и Кубка Англии, а также Лиги чемпионов

ТАСС, 31 августа. Норвежский нападающий английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд был признан Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лучшим игроком по итогам сезона-2022/23. Церемония прошла в Монако.

Также на приз претендовали его одноклубник бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне и аргентинский нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси, который прошлый сезон провел во французском ПСЖ.

В сезоне-2022/23 Холанд вместе с "Манчестер Сити" выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также победил в Лиге чемпионов. На счету норвежца 36 голов в национальном первенстве, также он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 12 голов.

В прошлом сезоне Месси играл за ПСЖ, с которым стал чемпионом Франции и выиграл суперкубок страны. В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в Катаре и был признан самым ценным игроком турнира. Де Брюйне сделал 16 результативных передач в Английской премьер-лиге и впервые в истории турнира стал лучшим ассистентом турнира в четырех сезонах.

В прошлом сезоне Месси играл за ПСЖ, с которым стал чемпионом Франции и выиграл суперкубок страны. В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в Катаре и был признан самым ценным игроком турнира. Де Брюйне сделал 16 результативных передач в Английской премьер-лиге и впервые в истории турнира стал лучшим ассистентом турнира в четырех сезонах.

Лучшим тренером по версии УЕФА был признан испанский наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Лучшей футболисткой сезона стала испанка Айтана Бонмати из "Барселоны". Лучшим тренером в женском футболе признали представительницу Нидерландов Сарину Вигман, которая возглавляет сборную Англии.