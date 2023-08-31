Церемония закрытия фестиваля университетского спорта прошла в Екатеринбурге

Мероприятие состоялось в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония закрытия Международного фестиваля университетского спорта прошла 31 августа в Екатеринбурге. Мероприятие прошло в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо".

Фестиваль проходил с 20 августа, на нем было разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта. В соревнованиях приняли участие более 3 000 студентов из 36 стран.

Церемония началась с танцевального номера, после чего на сцене выставили флаги стран, представители которых участвовали в соревнованиях. Для официального закрытия вышли полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

"Кажется, только вчера открывали фестиваль, а теперь пришла пора прощаться. Сегодня мы точно можем сказать, что фестиваль удался, и этот праздник спорта доставил положительные эмоции всем. Хочу поблагодарить волонтеров, спортсменов, судей и, конечно, болельщиков, без вас этот праздник был бы невозможен. Всех, кто уезжает с наградами, поздравляю, остальных прошу не расстраиваться, ваши самые большие победы еще впереди", - сказал Якушев.

О закрытии фестиваля объявил губернатор. "Все когда-то начинается и заканчивается. Мне немного грустно, но радует одно: в этот фестиваль мы, россияне, вложили частичку своей души и сердца. Объявляю фестиваль закрытым", - отметил Куйвашев.

Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов вручил награды лучшему атлету соревнований, а также лучшему представителю игровых видов спорта. Первую награду получила бразильская пловчиха Летиция де Паула Сильва, завоевавшая семь наград - четыре золота, две серебра и одну бронзу. Другой приз получил самый ценный игрок волейбольного турнира - Хусейн Али Хусейн Абдулла Али Эхсан из Бахрейна.

"Масштабное мероприятие"

После вручения наград был показан видеоролик с яркими моментами и эмоциями участников соревнований. Затем на сцену вышел руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов и зачитал занимательные статистические факты.

"Ребята, вы съели 20 260 сэндвичей, 40 тысяч яблок, это очень круто. Наши участники в общей сложности преодолели 8 млн километров, чтобы попасть на фестиваль, это десять путей от Земли до Луны и обратно. 1 059 раз вы прыгнули в бассейн, использовали 1 657 воланов для бадминтона, 227 мячей для настольного тенниса, выпили столько воды, что этим можно было бы заполнить наш плавательный бассейн. Это невероятные показатели, которые показывают масштабность нашего фестиваля", - сказал Чернов.

В конце церемонии зрителям рассказали о том, что на фестивале университетского спорта крупные спортивные мероприятия в Екатеринбурге не заканчиваются, так как в 2024 году город примет часть соревнований в рамках Игр дружбы. На экране появилась видеопрезентация предстоящих соревнований. Завершилось мероприятие выступлением группы The Hatters.