Около 15 человек подрались в Москве во время пресс-конференции бойцов "поп-ММА"

Конфликт произошел в торговом центре "Ривьера"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Около 15 человек приняли участие в драке в московском торговом центре "Ривьера", причиной стала словесная перепалка, которая возникла во время пресс-конференции бойцов "поп-ММА". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Драка произошла после провоцирующего выражения со стороны одного из зрителей. Предварительно, никто из участников не обращался за помощью врачей. Одним из инициаторов драки был боец Шовхал Чурчаев.

Ранее в правоохранительных органах сообщили ТАСС о драке с участием спортсменов и зрителей. В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что в полицию поступило сообщение о конфликте в торговом центре на Автозаводской улице. По данному факту правоохранители проводят проверку, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев конфликта, изучают записи камер видеонаблюдения, принимаются меры к розыску и задержанию участников противоправных действий.

"Поп-ММА" - бои по смешанным единоборствам, а также кулачным боям, трансляции которых проходят на интернет-платформах. В поединках участвуют не только профессиональные спортсмены, но и звезды шоу-бизнеса, блогеры и не имеющие спортивного опыта люди.