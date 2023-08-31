Российская теннисистка Самсонова вышла в третий круг US Open

В четверг спортсменка в двух сетах обыграла представительницу Германии Тамару Корпач

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Россиянка Людмила Самсонова обыграла теннисистку из Германии Тамару Корпач в матче второго круга US Open. Встреча прошла в Нью-Йорке.

Матч закончился со счетом 6:3, 6:3 в пользу Самсоновой, выступающей на турнире под 14-м номером. Корпач не получила номера посева. В следующем круге россиянка встретится с победительницей матча между американкой Мэдисон Киз (17-й номер посева) и бельгийкой Яниной Викмайер, попавшей в основную сетку турнира как лаки-лузер.

Самсоновой 24 года, она занимает 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и является обладательницей четырех титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила далее четвертого круга. В 2021 году в составе российской команды она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Корпач 28 лет, она располагается на 75-й позиции мирового рейтинга, на ее счету нет побед под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема спортсменка не проходила далее второго круга.

Матчи US Open проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).