Россиянка Александрова победила украинку Цуренко и вышла в третий круг US Open

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Александрова победила украинку Лесю Цуренко в матче второго круга Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу Александровой, посеянной на турнире под 22-м номером. Цуренко не получила номера посева. Спортсменки не пожали друг другу руки после окончания матча. В третьем круге россиянка сыграет с победительницей матча между итальянкой Мартиной Тревизан (без номера посева) и Маркетой Вондроушовой из Чехии (9-й номер посева).

Александровой 28 лет, она занимает 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету россиянки четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом Александровой на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона в 2023 году. В 2021 году в составе российской команды она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Цуренко 34 года, она является 46-й ракеткой мира. В активе украинки четыре титула WTA. В 2018 году теннисистка дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата США, показав свой лучший результат на турнирах Большого шлема.

Матчи Открытого чемпионата США проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).