Участники драки в ТЦ "Ривьера" признались, что потасовка была частью шоу

Драка произошла во время пресс-конференции бойцов "поп-ММА"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Участники драки во время пресс-конференции бойцов "поп-ММА" в московском торговом центре "Ривьера" признались, что потасовка была спровоцирована специально и являлась частью шоу. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Несколько участников драки были задержаны, доставлены в отдел полиции. Позже они признались, что драка была специально спровоцирована и была частью шоу", - сказал собеседник агентства.

Ранее в правоохранительных органах сообщили ТАСС о драке с участием спортсменов и зрителей. Драка произошла после провоцирующего выражения со стороны одного из зрителей. Одним из инициаторов был боец Шовхал Чурчаев.

"Поп-ММА" - бои по смешанным единоборствам, а также кулачным боям, трансляции которых проходят на интернет-платформах. В поединках участвуют не только профессиональные спортсмены, но и звезды шоу-бизнеса, блогеры и не имеющие спортивного опыта люди.