Футболист Кокорин впервые в сезоне вышел на поле в составе "Фиорентины"

Российский нападающий вышел на замену в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против австрийского "Рапида"

ТАСС, 31 августа. Итальянская "Фиорентина" со счетом 2:0 дома обыграла австрийский "Рапид" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций и пробилась в групповой этап турнира.

Первый матч завершился победой "Рапида" со счетом 1:0.

В составе итальянской команды в ответном матче на поле появился российский нападающий Александр Кокорин. Он вышел на замену на 87-й минуте. В двух матчах чемпионата Италии нынешнего сезона Кокорин входил в заявку "Фиорентины", но на поле не появлялся.

Кокорину 32 года, он перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года из московского "Спартака". Прошлый сезон нападающий провел в аренде в кипрском "Арисе", за который сыграл в 30 матчах, забив 13 мячей и сделав 6 результативных передач. Вместе с командой Кокорин стал победителем национального первенства.