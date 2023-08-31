Один из зачинщиков драки в торговом центре Чурчаев 1 сентября проведет запланированный бой

Драка произошла в торговом центре "Ривьера", позднее источник сообщил ТАСС, что она была частью шоу

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Один из зачинщиков драки во время пресс-конференции в московском торговом центре "Ривьера" Шовхал Чурчаев 1 сентября проведет запланированный бой на турнире организации "Наше дело". Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.

"Бой Чурчаева состоится. Поединок из-за произошедшего отменен не будет", - сказал собеседник агентства.

Драка произошла после провоцирующего выражения со стороны одного из зрителей. Одним из инициаторов был боец Чурчаев. По информации источника ТАСС, участники драки признались, что потасовка была спровоцирована специально и являлась частью шоу.