Матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и "Ак Барсом" стартует 16-й сезон КХЛ

Встреча пройдет в Москве и начнется в 19:00

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Шестнадцатый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнется в пятницу традиционным матчем за Кубок Открытия между действующим чемпионом ЦСКА и финалистом Кубка Гагарина казанским "Ак Барсом". Пока неясно, сыграет ли в матче голкипер армейцев Иван Федотов, который дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) до конца календарного года.

ЦСКА и "Ак Барс" сыграют в Москве, матч начнется в 19:00 мск. Состав армейцев остался практически без изменений по сравнению с предыдущим сезоном, но в то же время остро встал вопрос основного вратаря. Выигравший Кубок Гагарина в 2022 году Федотов заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Филадельфия", однако прошлым летом был задержан по обвинению в уклонении от срочной воинской службы. Отслужив год, 26-летний серебряный призер Олимпиады заключил контракт с ЦСКА в начале июля, однако спустя месяц он был дисквалифицирован IIHF, которая признала легитимным его соглашение с "Филадельфией".

В середине июня американский клуб объявил о переносе срока действия контракта по форс-мажорным обстоятельствам на новый сезон. По словам президента КХЛ Алексея Морозова, Федотов в разговоре с ним сообщил, что не подписывал контракт с "Филадельфией" на сезон-2023/24. Однако заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли в ответ напомнил про регламент контрактов. "По нашим правилам, когда игрок НХЛ не выступает за клуб в течение года, находясь под контрактом, соглашение автоматически продлевается на год. Поэтому нет требования подписывать новый контракт", - сказал он ТАСС.

Глава КХЛ рассказал, что на данный момент Федотов не может сыграть 1 сентября, а Федерация хоккея России (ФХР) еще ранее уточнила в своем заявлении, что контракт вратаря зарегистрирован, но он сможет выступать лишь с 1 января. При этом до сих пор непонятно, пойдут ли IIHF и "Филадельфия" на уступки ЦСКА в январе.

В расчете на Федотова ЦСКА не стал договариваться о новом контракте со шведом Адамом Рейдеборном, который помог команде выиграть последний Кубок Гагарина. В случае если Федотов не сможет сыграть в новом сезоне, армейцам придется рассчитывать на двукратного чемпиона КХЛ Александра Шарыченкова и его более молодых партнеров - Дмитрия Гамзина и Всеволода Скотникова. Гамзин выступал на Кубке мэра Москвы в конце августа и был признан лучшим вратарем турнира.

Вратарские поиски СКА

"Ак Барс" также в целом сохранил состав, который помог ему дойти до финала, несмотря на игровой кризис в первые три месяца предыдущего сезона. Не удалось только удержать нападающего Дмитрия Воронкова, который перешел в "Коламбус", однако вместо него казанцы взяли чешского форварда Дмитрия Яшкина, договорившегося об уходе из петербургского СКА. Имеющий опыт игры в НХЛ Яшкин считается универсальным хоккеистом, который, как и Воронков, может жестко сыграть на "пятачке" и имеет голевое чутье. В регулярном чемпионате сезона-2022/23 Яшкин стал самым ценным игроком, лучшим бомбардиром и снайпером. Еще одним усилением для "Ак Барса" стал приход форварда Дамира Жафярова, который также по обоюдному согласию покинул СКА.

Причиной ухода Жафярова и Яшкина из СКА стала кадровая перестройка в санкт-петербургском клубе после третьего подряд поражения от ЦСКА в финале Западной конференции, а также желание расчистить место под потолком зарплат для других статусных игроков. В Санкт-Петербург приехали вошедший в пятерку лучших бомбардиров регулярного сезона нападающий Сергей Толчинский и серебряный призер Олимпиады форвард Арсений Грицюк, которые не смогли договориться с омским "Авангардом" о продлении соглашений. Усилить атаку СКА должны канадский нападающий Брендан Лайпсик и американский форвард Алекс Гальченюк, для которых по неспортивным причинам карьера в НХЛ, скорее всего, подошла к концу. Лайпсик имел игровую практику в межсезонье, а Гальченюку придется набирать форму уже по ходу сезона.

Говоря об обороне, главным приобретением СКА можно считать приход выигравшего с ЦСКА последний Кубок Гагарина Артема Сергеева. Для столичных армейцев эта потеря выглядит чувствительной - они все еще находятся в поиске защитника, в том числе иностранного. Во вратарской линии первым номером видится опытный швед Юхан Маттссон, который выступал за екатеринбургский "Автомобилист". С ним будут конкурировать молодые Сергей Иванов и Дмитрий Николаев. Заключивший двухлетний контракт со СКА Владислав Подъяпольский, которого рассматривали основным вратарем, отправился в вернувшуюся в КХЛ тольяттинскую "Ладу".

Кроме Жафярова и Яшкина, СКА расстался по обоюдному согласию с еще двумя статусными хоккеистами. В московское "Динамо" перешли олимпийский чемпион нападающий Никита Гусев и защитник Игорь Ожиганов. Помимо них, усилением для "Динамо" стоит признать приход молодого защитника Даниила Пыленкова и нападающего Егора Морозова, которые ранее выступали за череповецкую "Северсталь", форвардов канадца Седрика Пакетта из минского "Динамо", Артема Ильенко из ярославского "Локомотива" и Егора Петухова из казахстанского "Барыса".

Выдача российского паспорта американскому защитнику Бреннану Менеллу позволила "Динамо" уложиться в лимит на легионеров (три иностранца в заявке на матч) и заключить новый контракт с канадцем Эриком О'Деллом. Существенной потерей можно назвать уход защитника Никиты Новикова, который подписал контракт новичка с клубом НХЛ "Баффало".

Возвращение Квартальнова

Шанс на то, чтобы добиться большего, нежели попадание в плей-офф, получил "Спартак". Красно-белые уже в мае подписали контракт с лучшим бомбардиром "Нефтехимика" Павлом Порядиным, одним из результативных форвардов "Металлурга" Николаем Голдобиным, чемпионом мира 2014 года форвардом Александром Бурмистровым. Были существенно укреплены оборона и вратарская линия. Поменялся и тренерский штаб, который ожидаемо возглавил Алексей Жамнов, ранее бывший генменеджером клуба, но эффективно появлявшийся на тренерской скамейке во время игрового кризиса команды.

Селекция и изменения в подходе к выстраиванию игровой системы привели к промежуточному успеху - "Спартак" стал единственной командой в КХЛ, кто выиграл все матчи межсезонья, в том числе в финале Кубка мэра Москвы у ЦСКА. Но теперь болельщики красно-белых с тревогой ожидают сезон в связи с уходом лучшего бомбардира команды в прошлом сезоне Александра Хохлачева. Спартаковский воспитанник, казалось, удачно вписался в игру нового тренерского штаба, став автором победной шайбы в ворота ЦСКА. Однако за три дня до начала сезона клуб объявил о его обмене в "Амур" на денежную компенсацию и 17-летнего нападающего молодежной сборной Белоруссии Артема Гуменюка.

По информации "Спорт-экспресса", хабаровский клуб заплатил за права на Хохлачева "Спартаку" 50 млн рублей. Причиной обмена стало то, что "Спартак" и игрок не договорились о продлении контракта.

"Самое важное то, что у Хохлачева и руководства "Спартака" было обоюдное желание по этому вопросу, - сказал ТАСС председатель попечительского совета "Спартака", двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион СССР Александр Якушев. - Конечно, в прошлом сезоне он показывал хорошие результаты, но команда не вошла в плей-офф, несмотря на это. На Кубке мэра он показал свое мастерство, забив ЦСКА, и я думаю, что у него будет все складываться хорошо в Хабаровске. Думаю, руководство "Спартака" и тренерский штаб все взвесили перед этим решением, придя к выводу, что все будет нормально. У нас наигрываются молодые перспективные хоккеисты, хорошая связь с воскресенским "Химиком" (победитель сезона во Всероссийской хоккейной лиге - прим. ТАСС)".

Восемь клубов в межсезонье сменили главных тренеров. В КХЛ вернулся Дмитрий Квартальнов - специалист, выводивший в финал Кубка Гагарина ЦСКА. Его последним местом работы был "Ак Барс", он возглавил минское "Динамо" и сборную Белоруссии. В "Витязе" не стали продлевать контракт с Вячеславом Буцаевым, его сменил входивший в тренерский штаб Александр Завьялов. До этого он не имел опыта работы главным тренером. В команде "Куньлунь Ред Стар", главной задачей которой является подготовка игроков для сборной Китая, канадца Грега Айрлэнда сменил входивший в его штаб латвийский специалист Виктор Игнатьев.

В "Амур", который потратил немало средств на селекционную кампанию, вернулся работавший ранее в "Сибири" Андрей Мартемьянов. Новосибирский клуб, который начнет сезон на новой арене вместимостью 10,5 тыс. зрителей, возглавил русскоязычный канадец Дэвид Немировски. Главным тренером "Лады", которая в последний раз выступала в КХЛ в 2018 году, стал известный по работе с молодежной и юниорской сборными в системе ФХР Олег Браташ. "Металлург" возглавил работавший в "Северстали" пять лет Андрей Разин, в Череповце его сменил входивший в тренерский штаб Игоря Ларионова в нижегородском "Торпедо" Андрей Козырев.

Курс на натурализацию

Президент КХЛ Алексей Морозов в беседе с ТАСС обратил внимание на новых молодых игроков, которые появились в лиге в межсезонье. "Ребята возвращаются домой. Это, к примеру, Евгений Свечников (пришел в "Ак Барс" из "Сан-Хосе" - прим. ТАСС) и Семен Дер-Аргучинцев ("Трактор") - будет интересно за ними посмотреть, как они себя проявят. Из команд обратил бы внимание на "Спартак", учитывая его победу на Кубке мэра. Сохранил свой костяк ЦСКА, который делал только точечные приобретения, пошумел на рынке СКА. Есть клубы, которые серьезно усилились, и ждем от игроков, которых они взяли, прогрессивного хоккея. Считаю, что доминирования какой-то одной команды не будет. Мы все делаем для того, чтобы команды выравнивались, и считаю, будет много непредсказуемых результатов", - подчеркнул он.

Также стоит отметить возвращение из-за океана нападающего Виталия Кравцова ("Трактор"), аренду в "Спартак" из "Вегаса" форварда Ивана Морозова и нападающего Александра Пашина из "Каролины", которые стабильного места в составе клубов НХЛ не имели. В то же время в обратном направлении, помимо Воронкова, проследовали из "Спартака" нападающие Никита Чибриков ("Виннипег") и Федор Свечков ("Нэшвилл"). В "Баффало" также отправился из системы "Автомобилиста" форвард Виктор Неучев. Партнер Неучева по "Автомобилисту" вратарь Георгий Романов подписал контракт с "Сан-Хосе". Защитник "Локомотива" Даниил Мисюль перешел в "Нью-Джерси", а нападающий Максим Грошев подписал контракт с "Тампой".

Предстоящий сезон станет первым, который пройдет с новым лимитом на легионеров, согласно нему российским клубам можно заявлять на матчи только трех иностранцев кроме представителей стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Отчасти изменение лимита повлекло за собой процесс принятия рядом североамериканских игроков российского гражданства. Кроме динамовца Менелла, который уже получил возможность играть за сборную России, подобным вопросом занялись Лайпсик и канадский защитник "Амура" Кэмерон Ли. Уже через год в КХЛ планируют обсудить с Минспортом смягчение лимита, учитывая, что заявка в пять иностранцев на игру для лиги является оптимальной.

Как и в прошлом сезоне, каждая команда в регулярном чемпионате сыграет по 68 матчей, первый этап пройдет с 1 сентября по 26 февраля 2024 года, плей-офф - с 29 февраля по 29 апреля. Календарь регулярного сезона включает рекордные 165 игровых дней, с момента старта чемпионата до паузы в декабре клубы проведут 98 игровых дней подряд. Новинкой сезона станет измененный формат плей-офф, который предусматривает создание перекрестных пар команд Запада и Востока во втором раунде. Это не исключает того, что в оставшихся раундах, включая финал, друг с другом могут встретиться клубы из одной конференции, такой формат был введен с учетом повторявшегося в течение последних пяти лет полуфинала между ЦСКА и СКА.

В новом сезоне команды столкнуться с рядом изменений в правилах игры, которые уже были опробованы в предсезонных матчах, а одно из них - в предыдущем чемпионате Олимпбет - Молодежной хоккейной лиги. Ключевыми стали ограничения по нахождению игроков команды при начале атаки за своими воротами и перенос стартового вбрасывания периода в зону команды, чей игрок был удален до окончания предыдущего периода. Также не будет наказан 10-минутным штрафом хоккеист, который не принял вызов подраться.