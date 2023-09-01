Ферстаппен в Италии попробует стать рекордсменом "Формулы-1" по победам подряд

Нидерландский пилот делит достижение с немцем Себастьяном Феттелем - на счету обоих по девять первых мест кряду

ТАСС, 1 сентября. Программа 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года - Гран-при Италии - стартует в пятницу на автодроме в Монце.

Мало что может помешать нидерландцу Максу Ферстаппену в нынешнем сезоне завоевать третий чемпионский титул. Нидерландский пилот "Ред Булл" выиграл 11 гонок из 13 и в Италии может стать единоличным рекордсменом по количеству финишей на первом месте подряд. Сейчас он делит это достижение с немцем Себастьяном Феттелем - на счету обоих по девять побед подряд. Преимущество Ферстаппена над ближайшим преследователем - напарником по команде мексиканцем Серхио Пересом - составляет уже 138 очков.

Гран-при Италии - один из старейших этапов чемпионата мира, он непрерывно проводится с самого первого сезона "Формулы-1". Все гонки традиционно проходят на автодроме в Монце. Исключением стал лишь этап 1980 года, который был проведен в Имоле. Трасса является одной из самых скоростных - средняя скорость прохождения круга составляет 240 км/ч.

Рекордсменами по количеству побед на Гран-при Италии являются семикратные чемпионы мира британец Льюис Хэмилтон и немец Михаэль Шумахер, оба пересекали финишную черту первыми по пять раз. Из действующих пилотов дважды здесь побеждал испанец Фернандо Алонсо, по разу - монегаск Шарль Леклер, австралиец Даниэль Риккьярдо, француз Пьер Гасли и Ферстаппен.

Первая часть свободных заездов начнется в 14:30 мск, вторая - в 18:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:30 мск) и квалификация (17:00 мск). Завершится программа этапа воскресной гонкой (16:00 мск).