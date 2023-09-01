Россиянка Павлюченкова проиграла украинке Свитолиной в матче второго круга US Open

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:4 в пользу украинки

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова уступила украинке Элине Свитолиной в матче второго круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:4 в пользу Свитолиной, посеянной на турнире под 26-м номером. Павлюченкова не получила номера посева на турнире. В третьем круге украинка встретится с победительницей встречи между румынкой Патрицией Тиг (без номера посева) и американкой Джессикой Пегулой (3).

Павлюченковой 32 года, она занимает 98-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка побеждала на 12 турнирах под эгидой организации. В 2021 году Павлюченкова дошла до финала Открытого чемпионата Франции, что является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема. В том же году она стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Свитолиной 28 лет, она располагается на 26-й строчке мирового рейтинга. Украинка является победительницей 17 турниров WTA, в том числе Итогового турнира WTA 2018 года. Спортсменка трижды играла в полуфинале турниров Большого шлема - Уимблдона (2019, 2023) и Открытого чемпионата США (2019). Весной 2023 года украинка вернулась к выступлениям после рождения дочери.

Матчи Открытого чемпионата США проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).