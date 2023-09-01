Рублев вышел в третий круг US Open

Во втором круге россиянин обыграл француза Гаэля Монфиса в четырех сетах

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл французского теннисиста Гаэля Монфиса в матче второго круга US Open. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:3, 3:6, 6:1 в пользу Рублева, посеянного на турнире под восьмым номером. Монфис выступал без номера посева. В следующем круге россиянин сыграет с победителем матча между итальянцем Маттео Берреттини и французом Артуром Риндеркнехом.

Первая ракетка России Дарья Касаткина в матче второго круга победила американку Софию Кенин (2:6, 6:4, 6:4). Третий номер мирового рейтинга американка Джессика Пегула также преодолела эту стадию, взяв верх над представительницей Румынии Патрисией-Марией Циг (6:3, 6:1). Финалистка прошлого розыгрыша Открытого чемпионата США Онс Жабер из Туниса в матче второго круга была сильнее чешки Линды Носковой со счетом 7:6 (9:7), 4:6, 6:3. Действующий победитель турнира среди мужчин испанец Карлос Алькарас также вышел в следующий круг соревнований, победив южноафриканца Ллойда Харриса - 6:3, 6:1, 7:6 (7:4).

Рублеву 25 лет, он является восьмой ракеткой мира. На его счету 14 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), 2 из которых он завоевал в текущем сезоне. На турнирах Большого шлема лучшим результатом россиянина является выход в четвертьфинал, он доходил до этой стадии соревнований восемь раз. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

36-летний Монфис является 162-й ракеткой мира. На счету француза 11 титулов ATP. Теннисист дважды играл в полуфиналах турниров Большого шлема - Roland Garros (2008) и US Open (2016).

US Open проходит на покрытии "хард" и завершится 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2000) и Даниил Медведев (2021).