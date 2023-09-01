Олимпийская чемпионка гимнастка Уразова выступает на Кубке России после травмы голеностопа

По словам старшего тренера сборной России Валентины Родионенко, спортсменка пока не готова выступать на всех снарядах

СИРИУС /Федеральная территория/, 1 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Владислава Уразова приехала на Кубок России после травмы голеностопа и пока не готова выступать в многоборье. Об этом ТАСС сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

"У Уразовой травма голеностопа, - сказала Родионенко. - Она получила повреждение еще в начале лета и не готова пока выступать на всех снарядах".

В квалификации Кубка России Уразова выступала только на брусьях и бревне, ей удалось пробиться в финал в упражнениях на брусьях. Турнир продлится до 3 сентября.

Весной у гимнастки было травмировано плечо, из-за повреждения она выступала на чемпионате страны в Казани только на бревне.

Уразовой 19 лет, она является обладательницей золотой олимпийской медали Игр в Токио в командном турнире и серебряным призером чемпионата Европы - 2021 в упражнениях на брусьях.