1 сентября, 06:49
Летние олимпийские виды спорта

Олимпийская чемпионка гимнастка Уразова выступает на Кубке России после травмы голеностопа

Сергей Бобылев/ ТАСС
Владислава Уразова
© Сергей Бобылев/ ТАСС

По словам старшего тренера сборной России Валентины Родионенко, спортсменка пока не готова выступать на всех снарядах

СИРИУС /Федеральная территория/, 1 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Владислава Уразова приехала на Кубок России после травмы голеностопа и пока не готова выступать в многоборье. Об этом ТАСС сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

"У Уразовой травма голеностопа, - сказала Родионенко. - Она получила повреждение еще в начале лета и не готова пока выступать на всех снарядах".

В квалификации Кубка России Уразова выступала только на брусьях и бревне, ей удалось пробиться в финал в упражнениях на брусьях. Турнир продлится до 3 сентября.

Весной у гимнастки было травмировано плечо, из-за повреждения она выступала на чемпионате страны в Казани только на бревне.

Уразовой 19 лет, она является обладательницей золотой олимпийской медали Игр в Токио в командном турнире и серебряным призером чемпионата Европы - 2021 в упражнениях на брусьях. 

Теги:
Летние олимпийские виды спортаУразова, Владислава Сергеевна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация