"Ак Барс" намерен договориться с хоккеистом Радуловым о новом контракте

Соглашение 37-летнего Радулова с "Ак Барсом" истечет в конце апреля 2024 года

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Ак Барс" рассчитывает договориться о новом контракте с нападающим и капитаном команды Александром Радуловым до конца нынешнего года. Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин.

Соглашение 37-летнего Радулова с "Ак Барсом" истечет в конце апреля 2024 года.

"Переговоры мы потихоньку ведем с его агентом. Саша об этом знает, он делает свое дело и пока не погружается в детали. У нас впереди весь сезон, и в любой момент, скажем, с сентября по декабрь, мы придем к общему знаменателю", - сказал Валиуллин.

Двукратный чемпион мира Радулов подписал с "Ак Барсом" двухлетний контракт в прошлом году, перейдя из клуба Национальной хоккейной лиги "Даллас". В сезоне-2022/23 он стал третьим бомбардиром регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги, в 62 матчах набрав по системе "гол+пас" 57 очков (25+32). Также он стал третьим бомбардиром плей-офф, в 24 матчах набрав 19 очков (10+9).