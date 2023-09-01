"Найти баланс". Как участники фестиваля спорта совмещают учебу и тренировки

Международный фестиваль университетского спорта прошел в Екатеринбурге и завершился 31 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. День знаний отмечается в России 1 сентября. ТАСС рассказывает, как совмещают учебу и тренировки участники прошедшего в Екатеринбурге Международного фестиваля университетского спорта из разных стран.

На фестиваль, который проходил с 20 по 31 августа, приехало более 3 тыс. студентов из 281 университета 36 стран мира. Между собой они разыграли 197 комплектов наград в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика. Среди участников были спортсмены разного уровня - от любителей до призеров Олимпийских игр. Большинство из них обучается в спортивных университетах или на факультетах физического воспитания в учебных заведениях, где спорт не является основным профилем.

В разных вузах студентам, даже тем, кто учится по одной специальности, по-разному удается совмещать учебу и спорт. Например, на Кубе в Университете физической культуры и спортивных наук им. Мануэля Фахардо студенты посещают занятия один раз в неделю, остальное время они посвящают тренировкам, о чем ТАСС рассказала серебряный призер соревнований в прыжках в воду Анислей Гарсия Наварро.

"Мне совершенно несложно совмещать учебу с тренировками и соревнованиями. У нас занятия проходят раз в неделю, остальное время мы тренируемся. Сейчас я учусь на втором курсе, нам пока рассказывают общие азы, необходимые для работы тренером, а потом пойдет отдельная специализация по моему виду спорта", - сказала собеседница агентства.

В то же время серебряному призеру Олимпийских игр в Токио, студенту Московской государственной академии физической культуры пловцу Ивану Гиреву сложно совмещать обучение с соревнованиями из-за плотного графика. "Конечно, тяжело посещать занятия и тренироваться, но не могу не отметить, что некоторые преподаватели идут на встречу, часто помогают, подсказывают. Я многое сдаю дистанционно, но когда в нашем университете построят бассейн, думаю, буду периодически ходить на пары, это будет гораздо легче", - сказал спортсмен.

Также он рассказал, что для него является самым сложным в обучении. "Мне тяжело думать как тренер, пока я еще действующий спортсмен. Конечно, бывают некоторые сложности в освоении того или иного предмета, но, в принципе, все поддается освоению", - добавил пловец.

"Учеба и спорт не мешают друг другу"

Многим студентам, обучающимся на неспортивных специальностях, также непросто совмещать учебу и спорт. Двукратная победительница соревнований по настольному теннису китаянка Ли Жэньсыцзя учится на юриста в Китайском университете политических наук и права. Она рассказала ТАСС, что тренируется пять раз в неделю не менее четырех часов в день, а между тренировками изучает право.

"Я учусь в университете, который специализируется на юриспруденции, изучаю гражданское и уголовное право. Многие предметы очень сложные, так как в юридических науках нужно многие вещи не только понимать, но и запоминать, а это очень долгий процесс. Я занимаюсь два раза в день. Занятия проходят утром и вечером, днем по четыре-пять часов я тренируюсь", - рассказала китаянка.

Серебряный призер женского турнира по волейболу, студентка бразильского Университета Западной Санта-Катарины Айла Фигур Васкес считает, что, несмотря на все сложности, при желании можно успевать учиться и заниматься спортом. "Я учусь на психолога, у нас в университете очень любят спорт, нас поддерживают как ребята, так и руководство, и это очень важно для нас. Учиться психологии нелегко, нам приходится много читать, изучать различные теории, писать эссе. Мне трудно учиться и играть, но если очень хотеть, всегда можно найти баланс", - сказала спортсменка.

Среди российских спортсменов одним из успешных примеров того, как можно успешно совмещать тренировки и учебу по не связанной со спортом специализации, является призер соревнований по плаванию Данил Закожурников. Он обучается в Уральском государственном горном университете по специальности "Электроэнергетика и электротехника", в 2023 году он занял 14-е место на чемпионате России на дистанции 100 м на спине. По его мнению, учеба и спорт не мешают друг другу, напротив, оба занятия помогают ему всесторонне развиваться.

"Я начал заниматься плаванием еще в школе, и тогда я рассматривал спорт больше как хобби, но в студенческие годы я все же довольно активно занимался спортом, и результаты пошли вверх. Мне кажется, что тренировать мозги для спортсмена не менее важно, чем тело. В любом деле нужно быть всесторонне развитым для достижения успехов", - сказал пловец.

"Мне повезло, что у меня получается совмещать спорт с учебой. Но я себя не позиционирую только как спортсмен, у меня есть и другие приоритеты в жизни. В любом случае я считаю, что одно не только не мешает другому, но даже эти виды деятельности дополняют друг друга", - добавил Закожурников.