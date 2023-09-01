Фигуристка Щербакова пожелала школьникам быть по-спортивному дерзкими и азартными

Олимпийская чемпионка открыла торжественную линейку, посвященную всемирному Дню знаний, в лицее №3 Норильска

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова пожелала школьникам быть по-спортивному азартными и дерзкими. Спортсменка открыла торжественную линейку, посвященную всемирному Дню знаний, в лицее №3 Норильска, ее комментарий ТАСС предоставлен пресс-службой "Норникеля".

"Школа - великолепное время в жизни каждого человека. Совсем недавно я, как и вы сейчас, стояла на школьной линейке, волнуясь перед заключительным годом учебы и из-за сдачи ЕГЭ, но и переживания на экзаменах тоже навсегда останутся в моей памяти о школьных годах, которые не зря называют чудесными, - сказала Щербакова. - Школа и знания, которые здесь получаем, - фундамент на всю жизнь. Здесь есть время и возможности для того, чтобы выбрать дальнейший жизненный путь, лучше понять свои возможности. От всей души поздравляю вас всех с Днем знаний, пусть все ваши самые большие мечты обязательно исполнятся, будьте по-спортивному азартными и дерзкими и помните: невозможное - возможно".

2 сентября Щербакова выйдет на лед с показательным выступлением перед первым домашним матчем "Норильска" во Всероссийской хоккейной лиге.