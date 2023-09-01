Пропустивший из-за травмы Кубок России гимнаст Аблязин присоединится к сборной 7 октября

В апреле олимпийский чемпион Токио перенес операцию на плече

СИРИУС /Федеральная территория/, 1 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Денис Аблязин, перенесший операцию на плече, должен присоединиться к сборной России 7 октября на тренировочном сборе. Об этом ТАСС сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

"Как я говорила ранее, Денис не приехал на Кубок России по причине отсутствия медицинского допуска, слишком мало прошло времени после очень серьезной операции на плече, - сказала Родионенко. - Все не так просто, но он тренируется и готовится. 7 октября у нас начнется очередной тренировочный сбор команды на "Озере Круглом", Аблязин должен туда приехать".

Кубок России проходит в Сириусе с 30 августа по 3 сентября.

Аблязин травмировал плечо в начале марта на чемпионате России в Казани, в апреле ему была сделана операция.

Аблязину 31 год, на Играх 2021 года в Токио вместе с Никитой Нагорным, Артуром Далалояном и Давидом Белявским он выиграл золото в командном турнире, также спортсмен завоевал серебряную медаль в опорном прыжке. С Олимпиады 2016 года гимнаст вернулся с серебром, полученным за выступления в командном турнире и за опорный прыжок, и бронзой за упражнения на кольцах. На дебютных для себя Играх-2012 в Лондоне Аблязин был вторым в опорном прыжке и третьим в вольных упражнениях.