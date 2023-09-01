Федерация киберспорта Украины может покинуть IESF из-за возврата российским командам флага

28 августа Международная федерация киберспорта вернула российским командам возможность выступления на международных соревнованиях с флагом и гимном

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Руководство Федерации киберспорта Украины проведет совещание, на котором обсудит вопрос выхода из состава Международной федерации киберспорта (IESF) из-за решения позволить российским командам выступать на соревнованиях с флагом и гимном своей страны. Об этом сообщила пресс-служба украинской организации.

"Федерация киберспорта Украины шокирована и возмущена решением Международной федерации киберспорта разрешить России вернуться в международное сообщество киберспорта. Мы решительно осуждаем решение IESF и призываем другие федерации киберспорта присоединиться к нашему протесту. Именно принятие этого решения, а также рекомендации со стороны Министерства молодежи и спорта Украины стали основными причинами снятия с чемпионата мира в румынском городе Яссы. Это очень трудное для всех решение было поддержано спортсменами, которые выразили свою четкую гражданскую позицию, несмотря на большие шансы оказаться среди призеров соревнований. Мы также собираемся провести экстренное собрание для рассмотрения вопроса о выходе из состава IESF", - говорится в заявлении.

28 августа Международная федерация киберспорта вернула российским командам возможность выступления на международных соревнованиях с флагом и гимном. Федерация киберспорта Украины заявила, что обжалует это решение, а также увидела в нем коррупционную составляющую. 29 августа с чемпионата мира по киберспорту снялась украинская сборная по Dota 2, на следующий день украинская сборная снялась с чемпионата мира во всех дисциплинах.

Чемпионат мира проходит в Румынии. Сборная России не была допущена до участия в турнире.