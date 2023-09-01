Гимнастка Листунова заявила, что будет надеяться на участие в Олимпиаде-2024 до последнего

Олимпийская чемпионка призналась, что не испытывает недостатка в мотивации

СИРИУС /Федеральная территория/, 1 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова сохраняет надежду на то, что у нее будет возможность выступить на Играх 2024 года в Париже. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

"Ждем допуска, надежда умирает последней, ждем до победного, - ответила Листунова на вопрос, верит ли она в свое участие в Олимпиаде-2024. - Очень хочется надеяться, что нам предложат выступать на международных стартах на приемлемых условиях. Те критерии, которые предъявляют российским спортсменам из некоторых других видов спорта, мягко говоря, неприемлемые".

Олимпийская чемпионка заметила, что не испытывает в настоящее время недостатка в мотивации. "Прежде всего я самый главный конкурент самой себе, всегда борюсь со своим страхом и к каждому соревнованию подхожу с волнением. Я хочу делать свою гимнастику с удовольствием на радость зрителям, поэтому проблем с мотивацией у меня пока, по большому счету, нет", - добавила спортсменка.

Российские и белорусские гимнасты были лишены возможности выступать на международных соревнованиях в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.

Листуновой 18 лет, на Олимпийских играх в Токио она завоевала золотую медаль в командных соревнованиях. Спортсменка является победительницей чемпионата Европы 2021 года в личном многоборье.