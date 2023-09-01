1 сентября, 08:04
КХЛ

Снежный человек Крут стал талисманом КХЛ

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем между ЦСКА и "Ак Барсом"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Снежный человек Крут был представлен в качестве талисмана Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"Он долгое время наблюдал за вселенной хоккея с самого Эльбруса и очень хотел стать частью большой хоккейной семьи. Благодаря случайной встрече с альпинистами мечте было суждено сбыться - ведь путешественники познакомили Крута с талисманами лиги, и он им сразу понравился. Наш маскот - снежный человек, его легко узнать: огромный, пушистый и удивительно приветливый, а яркая бирюзово-фиолетовая форма не позволит затеряться ни на трибунах, ни на льду", - говорится в сообщении.

16-й сезон КХЛ стартует 1 сентября. В стартовом матче регулярного чемпионата сыграют московский ЦСКА и казанский "Ак Барс". 

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КХЛ
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