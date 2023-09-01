Менеджер оценил вероятность боя Умара Нурмагомедова против О`Мэлли

У россиянина хорошие шансы провести поединок за титул UFC против американца

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Боец Умар Нурмагомедов имеет хорошие шансы провести поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против американца Шона О`Мэлли. Об этом ТАСС заявил менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов.

"Умар восстанавливается, проходит курс реабилитации, - сказал Магомедов. - Если все будет хорошо, надеемся, что он подерется в феврале-марте следующего года. Я думаю, что бой против О`Мэлли вполне вероятен. Умара от титульного боя отделяют один-два поединка".

"Если к тому моменту О`Мэлли останется и будет держать пояс, то это будет довольно интересная история для всех. Для нас, западного рынка, да и просто это даст возможность посмотреть хороший бой", - добавил собеседник агентства.

Нурмагомедов занимает 11-ю строчку рейтинга легчайшего веса UFC. Всего на его счету 16 побед и ни одного поражения.