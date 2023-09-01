В Федерации компьютерного спорта России надеются, что украинцы не выйдут из IESF

Глава организации Дмитрий Смит отметил, что этим решением украинская федерация сильно ограничит возможности своих спортсменов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит надеется, что Федерация киберспорта Украины не выйдет из состава Международной федерации киберспорта (IESF). Об этом Смит рассказал ТАСС.

1 сентября пресс-служба Федерации киберспорта Украины сообщила, что руководство организации проведет совещание, на котором обсудит вопрос выхода из IESF из-за решения позволить российским командам выступать на соревнованиях с флагом и гимном своей страны.

"Печально видеть, как политика диктует условия спорту, - сказал Смит. - Этим решением коллеги сильно ограничат возможности своих спортсменов получать турнирный опыт и проявлять себя на международной арене. Мы искренне надеемся, что коллеги не пойдут на такой шаг и мы увидим спортсменов из Украины на чемпионате мира и других официальных соревнованиях".

28 августа IESF вернула российским командам возможность выступления на международных соревнованиях с флагом и гимном. Федерация киберспорта Украины заявила, что обжалует это решение, а также увидела в нем коррупционную составляющую. 29 августа с чемпионата мира по киберспорту снялась украинская сборная по Dota 2, на следующий день украинская сборная снялась с чемпионата мира во всех дисциплинах.