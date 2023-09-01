Более 1 млн детей примут участие в проекте "Футбол в школе" в новом учебном году

В проекте будут задействованы 4 150 школ

ТАСС, 1 сентября. Проект "Футбол в школе" охватит 4 150 школ из 83 регионов России в новом учебном году, в активностях примут участие свыше 1 млн детей. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Футбол в школе" - важнейший проект в структуре российского футбола, - сказал президент РФС Александр Дюков. - Мы рассматриваем его как базовый элемент всей футбольной пирамиды, ведь его задачи - заинтересовать ребят футболом, привлечь их к систематическим занятиям. Проект также помогает школьникам развиваться физически за счет различных футбольных активностей, учит командной работе и раскрывает творческие способности детей".

"Эффективность проекта "Футбол в школе" подтверждают его результаты. По итогам прошлого учебного года в проекте участвовали 575 тыс. школьников. Более 10 тыс. из них после запуска проекта записались в спортшколы. И очень важно, что интерес к инициативе РФС постоянно растет - в новом учебном году мы планируем перешагнуть рубеж в 1 млн участников. Это огромная организационная работа, и мы признательны Министерству просвещения России и региональным органам исполнительной власти за сотрудничество и постоянную вовлеченность", - добавил Дюков.

По словам главы РФС, организация предоставляет методическую поддержку и комплекты инвентаря школам - участникам проекта. На данный момент всего участникам проекта было передано 160 910 мячей, 122 840 манишек, 7 644 ворот.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил вовлеченность девочек в проект "Футбол в школе". "47 процентов участников проекта - девочки, которые на равных с мальчиками занимаются футболом и участвуют в активностях проекта, - сказал Митрофанов. - Многие из них идут дальше совершенствовать мастерство в секциях и спортшколах. С этого учебного года ребята смогут соревноваться со своими ровесниками по всей стране в рамках Школьной футбольной лиги - нового всероссийского соревнования для школьников в удобных форматах футбольной дисциплины "6х6, 7х7, 8х8". Уверен, соревновательный элемент поможет увлечь детей футболом еще сильнее, а для кого-то станет поводом задуматься о том, чтобы связать свою жизнь с футболом".

"Футбол в школе" - это проект РФС, осуществляемый при содействии Минпросвещения и Минспорта, по привлечению детей и подростков, который дает школьникам возможность приобщиться к этому виду спорта на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях. Школы становятся центрами футбольной жизни в своем районе или регионе, а тренеры и специалисты получают больше возможностей заметить талантливых детей. В прошлом учебном году в проекте участвовали 2 150 школ из 48 регионов, 574 784 ученика.