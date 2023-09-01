1 сентября, 09:29
КХЛ

Нападающий ЦСКА Плотников заявил, что вратарь Федотов сыграет в матче КХЛ с "Ак Барсом"

Встреча пройдет 1 сентября в Москве

ТАСС, 1 сентября. Вратарь московского ЦСКА Иван Федотов примет участие в первом матче сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского "Ак Барса". Об этом "Спорт-Эксрпессу" рассказал нападающий армейцев Сергей Плотников.

Матч пройдет 1 сентября на "ЦСКА-Арене".

"Нам сказали, что Иван сегодня играет, и мы особо не обсуждаем это. Только шуточки всякие в раздевалке, так как на эту тему все говорят", - сказал Плотников.

14 августа Международная федерация хоккея встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.

28 августа президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что Федотов не должен появиться в заявке на стартовый матч сезона по причине наложенной на него дисквалификации. 

Теги:
КХЛ
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