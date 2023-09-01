Авербух назвал потерей для сборной России распад дуэта фигуристов Кагановской и Ангелопола

Танцевальный дуэт образовался в 2018 году

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Распад танцевального дуэта Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола является потерей для сборной России по фигурному катанию. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский призер, хореограф, продюсер Илья Авербух.

Федерация фигурного катания на коньках России сообщила о распаде дуэта в четверг. Танцевальный дуэт распался по инициативе партнера, Кагановская остается в группе тренера Анжелики Крыловой.

"Это, безусловно, потеря для нашей сборной, - сказал Авербух. - Пара очень яркая, она ворвалась в элиту, на нее делались большие ставки с прицелом на будущее, когда мы вновь будем выступать на международной арене. Надеюсь, ребята не затеряются, проявят себя в других тандемах".

"Конечно, странно, что это произошло в начале сезона, когда уже были поставлены программы. Но, наверное, по-другому уже было нельзя, раз такое случилось. Пожелаем удачи ребятам и будем следить за теми, кто есть", - добавил он.

Собеседник агентства отметил, что в новом сезоне ему будут интересны новые имена. "Надеюсь, федерация и судьи будут поддерживать молодых спортсменов, которые так нужны нашей команде, как поддерживали Кагановскую и Ангелопола", - сказал Авербух.

Кагановской 17 лет, Ангелополу - 19. Танцевальный дуэт образовался в 2018 году. Спортсмены тренировались под руководством Анжелики Крыловой. Фигуристы являются победителями финала Гран-при России 2023 года. Кагановская и Ангелопол дважды выигрывали этапы международной серии Гран-при среди юниоров.