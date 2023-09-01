Центр водных видов спорта открыли в Краснодаре с участием министра спорта РФ

Строительство центра было начато в 2019 году, на данный момент завершен второй этап

КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. Строительство Учебно-спортивного центра водных видов спорта и атлетики для Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма досрочно завершили в Краснодаре, в церемонии его открытия принял участие министр спорта РФ Олег Матыцин, передает корр. ТАСС с церемонии.

"1 сентября открывается новый учебный год, и прекрасный подарок, вы, студенты и преподаватели, получаете - открытие центра видов спорта Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Мы благодарны строителям, что в такой достаточно короткий срок этот объект введен. Такие современные спортивные сооружения - это подарок и спортсменам, и студентам Краснодарского края, и всей нашей стране, потому что без современной инфраструктуры сложно представить и подготовку специалистов, и выступления на всероссийских соревнованиях и мировой арене. Пусть здесь куются профессиональные кадры, без которых невозможно решение никаких задач", - обратился к участникам церемонии открытия Матыцин.

Как уточнили ТАСС в Министерстве спорта Краснодарского края, учебно-спортивный комплекс включает 25-метровый плавательный бассейн на 8 дорожек, 2 тренировочных зала для проведения занятий по общей и специальной физической подготовке, общежитие гостиничного типа на 100 мест для размещения обучающихся университета и спортсменов сборных, медико-восстановительный центр. Научно-методический центр позволит осуществлять научное сопровождение подготовки спортсменов по разделам биомеханики, психологии, функциональной диагностики, спортивной медицины.

"В Краснодарском крае уделяется очень много внимания развитию инфраструктуры, строятся новые объекты, спортивные комплексы. Если спорт высших достижений сейчас находится в непростых условиях, то та задача, которая стоит перед нами и в целом перед обществом, - мы должны тратить время и средства на развитие массового спорта, создание спортивного резерва. Без инфраструктуры мы с этой задачей не справимся", - отметил министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

Строительство центра было начато в 2019 году, на данный момент завершен второй этап. В центре созданы новый учебно-спортивный комплекс и база гребного спорта в акватории озера Старая Кубань. В рамках третьего этапа в спортивном блоке будут обустроены залы и для занятий другими видами спорта, строительство планируется завершить в 2024 году.