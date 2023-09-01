Казань навяжет конкуренцию Западу. "Ак Барс" хочет вернуть звание чемпиона КХЛ

Казанцы уговорили остаться главного тренера Зинэтулу Билялетдинова и пригласили самого ценного игрока регулярного чемпионата прошлого сезона Дмитрия Яшкина

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. "Ак Барс" подходит к чемпионату Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одним из фаворитов и главным претендентом на победу из Восточной конференции. Для достижения этой цели казанский клуб убедил остаться в качестве главного тренера Зинэтулу Билялетдинова еще на год и пригласил самого ценного игрока регулярного чемпионата прошлого сезона Дмитрия Яшкина.

Предыдущий сезон для "Ак Барса" выдался непростым, но закончился в целом успешно. Казанская команда начинала чемпионат с главным тренером Олегом Знарком, пригласив также таких игроков, как Александр Радулов, Вячеслав Войнов и Вадим Шипачев, которые хорошо известны Знарку. Но за три месяца чемпионата "Ак Барс" не стал монолитным коллективом: ставка на звезд себя не оправдывала, соперники переигрывали казанцев из матча в матч, а в СМИ стали писать о разделении команды на группировки. Пожалуй, ярким событием в тот период стала крупная победа "Ак Барса" в сентябре над ЦСКА (5:1) в Москве.

В середине октября "Ак Барс" установил антирекорд, потерпев шесть поражений подряд, а падение в турнирной таблице продолжалось. 2 декабря клуб объявил об отставке Знарка, которому, очевидно, не хватало его многолетнего помощника Харийса Витолиньша, возглавлявшего сборную Латвии. И. о. главного тренера стал помощник Знарка Юрий Бабенко, а в тренерский штаб вошел Билялетдинов, который до этого был советником исполнительного директора "Ак Барса" по хоккейной вертикали. С вхождением туда Билялетдинова стало понятно, что главным тренером со временем станет он. Как говорил специалист, его устраивала ситуация быть советником, но учитывая тогдашнюю ситуацию, отказываться от предложения вернуться на должность он не стал, и назначение на пост главного тренера состоялось в начале января.

Билялетдинову удалось стабилизировать игру, внести позитивные изменения в микроклимат команды, которая стала первой по итогам регулярного сезона в Восточной конференции. По ходу плей-офф казанцы разыгрались так, что после трудностей в сериях с "Нефтехимиком" и "Адмиралом" они отдали только один матч за выход в финал "Авангарду". "Ак Барс" сумел навязать борьбу и ЦСКА в финальной серии, сумев отыграться при счете 1-3 и уступив лишь в седьмой игре в Казани.

Манера игры команды с уходом Воронкова не изменится

Прошедший сезон стал в "Ак Барсе" последним в карьере единственного пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова. Заключивший год назад контракт с клубом хоккеист свой последний матч сыграл в конце февраля с "Металлургом", а в августе провел прощальную встречу с участием в том числе и российских звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Завершил карьеру и выступавший в Казани с 2014 года обладатель Кубка Гагарина 2018 года Михаил Глухов.

"Как сезон закончили, то выбрали две-три недели, чтобы отдохнуть, привести голову в порядок. Мы проиграли седьмой матч, и было опустошение, но на следующий день уже работали, так как надо было готовиться к новому сезону. Зинэтула Хайдярович [Билялетдинов] поехал отдыхать, и потихоньку через месяц мы начали переговоры, - рассказал ТАСС генеральный менеджер "Ак Барса" Марат Валиуллин. - Было понимание, что он останется в системе клуба, потому что у него колоссальный опыт во всех направлениях, он бы нам помог. Мы дали ему время отдохнуть, поразмышлять, готов ли он в дальнейшем продолжить тренерскую карьеру. Когда он уже был готов, мы пришли к определенной конкретике и быстро договорились".

О продлении контракта с Билялетдиновым было объявлено 15 июня, а почти весь тренерский штаб с прошлого сезона остался в команде. Казанский клуб также пытался сохранить Дмитрия Воронкова, однако 22-летний серебряный призер Олимпиады решил бросить себе вызов и перешел в "Коламбус", где будет работать под руководством приводившего сборную Канады к двум победам на Олимпиадах Майка Бэбкока, который вернулся в НХЛ спустя четыре года. Воронков запомнился своей жесткой манерой игры, в том числе и на пятачке.

Заменить Воронкова должен признанный самым ценным хоккеистом регулярного чемпионата КХЛ прошлого сезона, лучший бомбардир и снайпер этого этапа Дмитрий Яшкин. По словам Валиуллина, с приходом игрока и его бывшего одноклубника по СКА Дамира Жафярова система игры "Ак Барса" по сравнению с прошлым чемпионатом кардинально не поменяется. "Яшкин похож по манере игры на Воронкова: играет и в силовой манере, и на пятачке, и в этом плане мы продолжим показывать агрессивный хоккей. Потеря Воронкова, конечно, для нас существенна, но пришли мастеровитые игроки, которые могут действовать и в комбинационной, и в силовой манере. У Яшкина есть в этом плане опыт, учитывая его игру в НХЛ. Жафяров уже играл в большом клубе и тоже знает, что от него нужно", - подчеркнул он.

Из других переходов стоит отметить возвращение игравшего в "Ак Барсе" в юности Евгения Свечникова. Старший брат форварда "Каролины" Андрея Свечникова, серебряный призер молодежного чемпионата мира 2016 года почти всю карьеру провел в Северной Америке, выступая в основном в фарм-клубе "Детройта" и сыграв свыше 50 матчей лишь в последних сезонах за "Виннипег" и "Сан-Хосе". Еще на год связан с "Ак Барсом" контрактом основной вратарь команды Тимур Билялов, конкуренцию ему составит в том числе Артур Ахтямов, который подписал контракт с "Торонто", но тут же был отдан в аренду. Вернулся в Казань Максим Марушев, выступавший в системе обладателя Кубка Стэнли "Вегас", и сразу же был отдан в аренду "Трактору". Интересно, что в "Торонто" отправился другой вратарь системы казанского клуба Вячеслав Пекса.

Два "зеленых дерби" в сентябре

В межсезонье "Ак Барс" сыграл в двух турнирах, домашнем и в Кубке губернатора Челябинской области. В обоих соревнованиях казанцы заняли второе место, пропустив вперед "Трактор".

"Мы одними из последних вышли на предсезонную подготовку и подводили команду именно к началу чемпионата. Многие видели, что состав практически не менялся в матчах: мы выводили команду на пик к сезону, не обращая внимания на результаты. Игроки были под нагрузками, ближе к чемпионату тренеры "отпускают" команду, к сентябрю мы увидим уже совсем другой хоккей в ее исполнении", - отметил Валиуллин.

Игра казанцев во многом будет зависеть и от выступления капитана команды Радулова. Двукратный чемпион мира после перехода в казанский клуб год назад подтвердил свой класс, став третьим бомбардиром как регулярного сезона, так и плей-офф. В финале с ЦСКА один из его двух голов помог "Ак Барсу" догнать соперника по победам в серии. В каждом матче нападающий демонстрировал на льду привычную для него и всех энергетику, а Билялетдинов отмечал, что Радулов во многом помогал ему продвигать тренерские идеи среди игроков, особенно молодых.

Предстоящий сезон будет последним для Радулова по контракту с "Ак Барсом", и казанский клуб уже думает о возможном продлении соглашения с игроком, о чем рассказал ТАСС Валиуллин. "Переговоры мы потихоньку ведем с его агентом. Саша об этом знает, он делает свое дело и пока не погружается в детали. У нас впереди весь сезон, и в любой момент, скажем, с сентября по декабрь, мы придем к общему знаменателю", - сказал он.

"Ак Барс" как финалист предыдущего чемпионата проведет стартовый матч сезона с ЦСКА в пятницу в Москве за Кубок открытия. Уже в первом месяце сезона казанцы проведут два матча так называемого "зеленого дерби" с "Салаватом Юлаевым" - 14 сентября в Уфе и 24 сентября в Казани.