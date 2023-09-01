Чесноков считает, что теннисист Рублев задал сумасшедший темп в матче с Монфисом

Россиянин вышел в третий круг US Open

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев в матче второго круга US Open играл в настолько сумасшедшем темпе против француза Гаэля Монфиса, что тому было невозможно успевать за соперником. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Рублев обыграл Монфиса со счетом 6:4, 6:3, 3:6, 6:1.

"Меня удивило, насколько чисто Андрей играл в первых двух сетах, показывал очень высокое качество. Монфис здорово играет против агрессивных теннисистов, но Андрей задавал настолько сумасшедший, бешеный темп, что успеть за ним было просто невозможно. В третьем сете он сделал несколько невынужденных ошибок и проиграл его, но в четвертом он снова стал здорово играть", - сказал Чесноков.

"Здорово, что Монфис все-таки пожал руку Рублеву. Он прекрасный парень, уважает своих соперников и показывает, что спорт находится вне политики", - добавил собеседник агентства.

Матчи US Open проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Из россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Даниил Медведев (2021).