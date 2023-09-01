Федерация фехтования Украины направила жалобу в МОК на бездействие FIE в ситуации с Харлан

Жалоба была отправлена 25 августа

ТАСС, 1 сентября. Федерация фехтования Украины обратилась с жалобой в Международный олимпийский комитет (МОК) на бездействие Международной федерации фехтования (FIE) в ситуации с украинской саблисткой Ольгой Харлан. Об этом сообщила пресс-служба украинской организации.

"25 августа 2023 года Федерация фехтования Украины обратилась с жалобой в Международный олимпийский комитет на действия (бездействие) Международной федерации фехтования, которые нарушают устав и кодекс этики МОК, - говорится в заявлении. - Это стало продолжением борьбы с противоправной и позорной дисквалификацией Ольги Харлан после ее поединка с Анной Смирновой из России на чемпионате мира в Милане, а также с другими противоправными действиями Международной федерации фехтования".

В заявлении украинская организация отметила бездействие FIE по другим обращениям. "В частности, на сегодняшний день, несмотря на дисциплинарную жалобу, поданную еще в июне в Международную федерацию фехтования, об исключении из числа ее членов Федерации фехтования России из-за включения в состав последней федераций фехтования ДНР, ЛНР, города Севастополь и Республики Крым, до сих пор остается без движения. Федерация фехтования Украины ожидает скорую, справедливую и беспристрастную реакцию Международного олимпийского комитета на указанные действия Международной федерации фехтования", - отмечается в заявлении.

27 июля Харлан была дисквалифицирована за отказ от обязательного рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой после победы в 1/32 финала турнира по фехтованию на саблях на чемпионате мира в Милане, однако после призыва МОК "деликатнее относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами" Международная федерация фехтования отменила наказание украинки, она смогла принять участие в командных соревнованиях. Протест россиянки, которая выступала на соревнованиях в нейтральном статусе, был отклонен сразу - она не была допущена к следующей стадии турнира.

FIE после инцидента с участием Харлан решила отменить пункт правил об обязательном рукопожатии фехтовальщиков по окончании поединков.