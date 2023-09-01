Янчук назвал ожидаемыми победы теннисистов Медведева и Рублева во втором круге US Open

Заслуженный тренер России считает, что россияне были выше классом, чем их соперники

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев были выше классом, чем их соперники по второму кругу US Open, поэтому их победы были ожидаемыми. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Во втором круге турнира Медведев победил австралийца Кристофера О'Коннелла, а Рублев обыграл француза Гаэля Монфиса.

"Абсолютно закономерные и ожидаемые победы. Медведев и Рублев были гораздо выше классом и по уровню мастерства, поэтому и победили. Все идет так, как и должно быть. Еще один круг они точно должны пройти, а дальше начнутся принципиальные встречи", - сказал Янчук.

Матчи US Open проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Из россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Медведев (2021).