Вратарь "Карабаха" Лунев рад, что в группу Лиги Европы попал его бывший клуб "Байер"

Голкипер выступал за германский клуб с 2021 по 2023 год

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Вратарь азербайджанского "Карабаха" Андрей Лунев рад, что команда в одной группе Лиги Европы по футболу сыграет против германского "Байера". Об этом он рассказал ТАСС.

1 сентября прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы, в группе Н сыграют "Карабах", "Байер", норвежский "Мольде" и шведский "Хеккен".

"Что касается шансов "Карабаха" выйти в плей-офф Лиги Европы, то они такие же, как и у всех команд, все будет зависеть от нашей игры, которую будем показывать, нашего характера, - сказал Лунев. - Поэтому у того, кто будет сильнее, шансов будет больше".

"Каково будет играть с "Байером"? Честно, я очень рад тому, что мы попали в одну группу с "Байером", для меня это такой интересный момент. Первые эмоции положительные, радость от того, что увидел их в нашей группе. Будем готовиться, это хороший соперник с хорошими футболистами. Думаю, что будет хороший футбол", - добавил Лунев.

Луневу 31 год, он подписал контракт с "Карабахом" в августе 2023 года. За "Байер" вратарь выступал с 2021 по 2023 год. Ранее он играл за московское "Торпедо", "Истру", "Калугу", подмосковный "Сатурн", "Уфу" и петербургский "Зенит", в составе которого трижды стал чемпионом России и один раз выиграл кубок страны. За сборную России вратарь провел семь матчей.