Гимнаст Маринов победил на Кубке России с программами, которые хочет показать на Олимпиаде

По словам спортсмена, он вставил в свои программы много новых элементов

СИРИУС /Федеральная территория/, 1 сентября. /ТАСС/. Победитель Кубка России в личном многоборье Даниел Маринов в случае допуска на Игры в Париже хочет выступить с теми же программами, которые показал в первый день осени в Сириусе. Об этом гимнаст сообщил ТАСС.

Маринов занял первое место в личном многоборье, набрав 84,850 балла. Вторым стал Сергей Найдин (83,050 балла), третьим - Иван Куляк (80,800).

"Победа на этом турнире далась мне куда тяжелей, чем весной на чемпионате России, - заметил Маринов. - Я в свои программы вставил много новых элементов, поэтому после того, как я прошел все шесть снарядов, у меня закончились силы. А когда выходишь с отработанными комбинациями, выступать намного легче".

"Я выиграл весной чемпионат России с программами, которые не дотягивали до мирового уровня. Поэтому после окончания того турнира мы сделали очень большую подготовительную работу, реально каждый день отрабатывали новые элементы, пытались их сводить в комбинации, потом нарабатывали элементы уже в комбинации, и получилось все более-менее сделать на Кубке России. И если нас, дай бог, допустят на Олимпиаду, то я поеду туда именно с этими программами, с которыми выступал на Кубке России. Если вставлять что-то новое, то потребуется еще минимум полгода, чтобы что-то обкатать и отработать, а мне и сейчас есть что дорабатывать", - добавил собеседник ТАСС.

Российские и белорусские гимнасты были лишены возможности выступать на международных стартах в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.