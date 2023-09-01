Свищев считает, что FIE должна наказать Федерацию фехтования Украины

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту считает, что действия организации являются нарушением этики

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Международная федерация фехтования (FIE) должна применить санкции к Федерации фехтования Украины за нарушение этики. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее Федерация фехтования Украины обратилась с жалобой в Международный олимпийский комитет на бездействие Международной федерации фехтования в ситуации с саблисткой Ольгой Харлан.

"Международная федерация должна показать место Федерации фехтования Украины, - сказал Свищев. - Подобные жалобы, игнорируя вышестоящую организацию, являются нарушением этики. Они пытаются, как проверившийся ребенок, скакать через голову и жаловаться. Так не поступают самодостаточная федерация, видимо, тут либо есть давление, либо бессилие".