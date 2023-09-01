1 сентября, 14:34

Путин поздравил участников и организаторов церемонии открытия Центра "Стань чемпионом"

Президент назвал центр уникальной площадкой для развития детского спорта

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей торжественной церемонии открытия Центра раннего физического развития детей "Стань чемпионом". Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с открытием многофункционального Центра раннего физического развития детей "Стань чемпионом". Сегодня в Краснодарском крае создается новая, поистине уникальная площадка для реализации перспективного пилотного проекта, направленного на развитие детско-юношеского спорта, совершенствование подготовки новых чемпионов и рекордсменов", - говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что во многом благодаря российским инновационным технологиям и методикам, индивидуальному подходу к каждому ребенку сотрудники центра смогут всесторонне оценивать способности детей к физической активности и выявлять наилучшие для них виды спорта.

Путин выразил уверенность, что практический опыт центра, его передовые идеи и разработки в полной мере будут использованы в других регионах страны в целях укрепления здоровья детей, а также вовлечения их с самого раннего возраста в систематические занятия физической культурой и спортом. Он пожелал участникам, организаторам и гостям торжественной церемонии открытия Центра раннего физического развития детей "Стань чемпионом" успехов и также поздравил школьников, студентов, учителей, преподавателей, спортивных наставников вузов, колледжей, техникумов с Днем знаний.

Центры "Стань чемпионом" создаются в целях исполнения поручения Путина в части реализации мероприятий по созданию центров раннего физического развития, выявления задатков и потенциала у подрастающего поколения в различных видах спорта. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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