КХЛ одобрила участие Федотова в матче с "Ак Барсом", несмотря на санкции IIHF

Глава Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что организация и ЦСКА не согласны с решением Международной федерации хоккея по вратарю

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Вратарь Иван Федотов вошел в заявку московского ЦСКА на матч за Кубок Открытия Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского "Ак Барса". Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

Матч пройдет 1 сентября на "ЦСКА-Арене", начало - 19:00 мск.

"По поводу участия Федотова, ЦСКА подал заявку, включил его в заявку для участия в матче, - сказал Морозов. - По базе ЦИБ (Центральное информационное бюро - прим. ТАСС) заявка прошла, он примет участие в матче. КХЛ и ЦСКА не согласны с решением Международной федерации хоккея (IIHF). Оно ущемляет право на труд".

Президент ЦСКА Игорь Есмантович отметил, что вопросы с "Филадельфией" клуб отрабатывал в устном режиме. "Созванивались с генменеджером, но нам пришлось принимать решение, - сказал он. - Федерация хоккея России, КХЛ и ЦСКА взаимодействуют в одну сторону, в сторону хоккеиста. Спасибо [председателю правления Федерации хоккея России] Аркадию Романовичу [Ротенбергу] и [председателю совета директоров КХЛ] Геннадию Ивановичу [Тимченко] за понимание, спасибо [главе генерального спонсора ЦСКА компании "Роснефть"] Игорю Ивановичу [Сечину] за поддержку".

Есмантович сообщил, что клуб подал апелляцию в IIHF. "До этого был документ о том, что мы подадим эти документы на рассмотрение, и со стороны международной федерации был назначен ответственный и назван комитет, который будет разбирать этот вопрос", - отметил президент ЦСКА.

4 августа IIHF встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.