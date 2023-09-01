Морозов: участие Федотова в матче с "Ак Барсом" не приведет к ухудшению отношений с IIHF

Отстраненный международной федерацией голкипер ЦСКА выйдет в стартовом составе на матч КХЛ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не считает, что участие голкипера московского ЦСКА Ивана Федотова в первом матче регулярного чемпионата лиги с казанским "Ак Барсом" приведет к ухудшению отношений с Международной федерацией хоккея (IIHF). Об этом журналистам заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

Ранее Морозов заявил, что отстраненный Федотов сможет принять участие в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с "Ак Барсом", несмотря на трехмесячную дисквалификацию со стороны IIHF. Голкипер выйдет в стартовом составе на матч, который пройдет в пятницу.

"Не надо домысливать, мы живем по законам Российской Федерации и должны им соответствовать, - сказал Морозов, отвечая на возможность выхода из состава лиги иностранных клубов. - Мы не согласны всего лишь с решением международной федерации, мы не нарушаем ее норм и готовы продолжать соблюдать трансферные правила, которые есть. Мы считаем, что это решение не приведет к плохим отношениям между Федерацией хоккея России, IIHF и другими национальными федерациями".

4 августа IIHF встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.