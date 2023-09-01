Прокуратура направила в ФХР предупреждение о недопустимости запрета права на труд Федотову

Голкипер ЦСКА выйдет в стартовом составе на матч КХЛ против "Ак Барса"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ направила в Федерацию хоккея России (ФХР) предупреждение о недопустимости запрета права на труд из-за ситуации с голкипером ЦСКА Иваном Федотовым. Об этом журналистам сообщил президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.

1 сентября ЦСКА сыграет с казанским "Ак Барсом" в первом матче сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Федотов вошел в стартовый состав московского клуба на игру.

"Хочу проинформировать, что Континентальная хоккейная лига и клуб не согласны с решением Международной федерации хоккея, которая ущемляет права гражданина Российской Федерации на труд, - сказал Морозов. - В защиту игрока выступила Генеральная прокуратура РФ и направила в Федерацию хоккея России, клуб и Континентальную хоккейную лигу предупреждение о недопустимости нарушения прав российского гражданина на труд и обязала допустить Ивана Федотова до участия в соревновании".

14 августа Международная федерация хоккея (IIHF) встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.

28 августа Морозов заявил, что Федотов не должен появиться в заявке на стартовый матч сезона по причине наложенной на него дисквалификации.