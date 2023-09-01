Голкипер ЦСКА Федотов выйдет в стартовом составе на матч чемпионата КХЛ против "Ак Барса"

Встреча пройдет 1 сентября в Москве и начнется в 19:00 мск

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Голкипер московского ЦСКА Иван Федотов вошел в стартовый состав команды на первый матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского "Ак Барса".

В стартовую пятерку ЦСКА вошли защитники Фредерик Классон и Никита Нестеров, нападающие Константин Окулов, Владислав Каменев и Сергей Плотников. У "Ак Барса" место в воротах займет Тимур Билялов, с первых минут выйдут защитники Вячеслав Войнов, Константин Лучевников, нападающие Евгений Свечников, Илья Сафонов и Александр Радулов.

Встреча пройдет 1 сентября в Москве и начнется в 19:00 мск.

4 августа IIHF встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.

КХЛ одобрила включение Федотова в заявку на матч с "Ак Барсом". В защиту игрока выступила Генеральная прокуратура РФ, которая направила в Федерацию хоккея России, ЦСКА и КХЛ предупреждение о недопустимости нарушения прав Федотова на труд.