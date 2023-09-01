Сборная России по футболу проведет два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта

Встречи пройдут 7 и 11 сентября в городе Суэц

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу проведет два выездных матча с олимпийской сборной Египта. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встречи состоятся 7 и 11 сентября в городе Суэц.

"Возраст игроков российской сборной будет соответствовать возрасту соперника. В связи с тем, что в последнее время в национальную команду России вызывается много молодых футболистов 2001-2002 годов рождения, это станет хорошей возможностью для них получить больше игровой практики на высоком международном уровне", - говорится в заявлении пресс-службы РФС.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела пять товарищеских матчей - против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Учебно-тренировочный сбор российской команды пройдет с 4 по 12 сентября.